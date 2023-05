1 Anne Will lädt am Sonntag um 21.45 Uhr in der ARD wieder zum Talk ein. (Archivbild) Foto: imago images/POP-EYE/POP-EYE/Bugge via www.imago-images.de

Am Sonntag, 7. Mai, empfängt Anne Will in ihrer Polit-Talkshow im Ersten wieder mehrere Gäste. Um wen es sich dabei handelt und was zur Diskussion steht, erfahren Sie hier.















Bei Anne Will dreht sich am Sonntagabend ab 21.45 Uhr im Ersten alles um den Krieg in der Ukraine.

Über dieses Thema diskutiert Anne Will unter dem Motto: „Gegenoffensive der Ukraine – Kann sie die Wende im Krieg bringen?“

Gäste und zentrale Fragen

Dazu hat die Moderatorin folgende Gäste eingeladen:

• Saskia Esken (SPD), Parteivorsitzende

• Norbert Röttgen (CDU), Mitglied im Auswärtigen Ausschuss

• Wolfgang Ischinger, Präsident des Stiftungsrates der Münchner Sicherheitskonferenz

• Andrij Melnyk, Vize-Außenminister der Ukraine

• Nicole Deitelhoff, Professorin für Internationale Beziehungen, Friedens- und Konfliktforscherin

Bei der Diskussion stehen folgende Fragen im Mittelpunkt: „Russland beschießt die Ukraine weiterhin massiv mit Raketen, greift Städte und Zivilbevölkerung an. Zugleich kann die erwartete Gegenoffensive der ukrainischen Truppen jeden Tag beginnen. Präsident Selenskyj besucht verbündete europäische Staaten, wirbt um weitere Unterstützung. Laut Berichten ist für kommende Woche auch ein Besuch in Berlin geplant, erstmals seit Beginn des russischen Angriffs im Februar vergangenen Jahres. Welche Unterstützung benötigt die Ukraine, um die russischen Truppen zurückdrängen zu können? Was, wenn die erwartete Frühjahrsoffensive der Ukraine scheitert? Und: Sollte die Ukraine nach dem Krieg schnell in die Nato aufgenommen werden?“