1 Anne Will lädt am Sonntag um 21.45 Uhr in der ARD wieder zum Talk ein. (Archivbild) Foto: imago images/POP-EYE/Bugge

Am Sonntag, 25. September, empfängt Anne Will in ihrer Polit-Talkshow im Ersten wieder mehrere Gäste. Um wen es sich dabei handelt und was zur Diskussion steht, erfahren Sie hier.















Link kopiert

Bei Anne Will dreht sich am Sonntagabend ab 21.45 Uhr alles um die drohende Energiekrise in Deutschland.

Über dieses Thema diskutiert Anne Will unter dem Motto: „Niemand soll im Winter frieren oder hungern müssen - Kann die Regierung dieses Versprechen halten?“

Gäste und zentrale Fragen

Dazu hat die Moderatorin folgende Gäste eingeladen:

Christian Lindner (FDP), Bundesminister für Finanzen

(FDP), Bundesminister für Finanzen Karl-Josef Laumann (CDU), Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen

(CDU), Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen Julia Friedrichs , Autorin, Journalistin und Filmemacherin

, Autorin, Journalistin und Filmemacherin Clemens Fuest, Präsident des ifo Instituts - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.

Bei der Diskussion stehen folgende Fragen im Mittelpunkt: „Die stark gestiegenen Energiekosten belasten Wirtschaft und private Haushalte zunehmend. Um die Bevölkerung zu entlasten, hat die Bundesregierung mittlerweile drei milliardenschwere Pakete auf den Weg gebracht. Jetzt sollen Deutschlands wichtigster Gasimporteur Uniper und die ehemalige Gazprom Germania verstaatlicht werden, um sie vor der Pleite zu bewahren und zu verhindern, dass Menschen ihre Wohnungen nicht heizen können. Fällt damit die heftig umstrittene Gasumlage, die alle Gaskundinnen und -kunden demnächst bezahlen sollen? Werden die Milliarden aus den Entlastungspaketen gerecht verteilt? Und: Was bedeutet es für eine Gesellschaft, wenn viele Menschen nicht wissen, wie sie die extrem hohen Preise bezahlen sollen?“