Angriff in Lenningen: 29-Jähriger greift Mitbewohner mit Flasche an

29-Jähriger greift Mitbewohner mit Flasche an

Angriff in Lenningen

1 Die Polizei löste den Streit unter Mitbewohnern auf. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

In Lenningen im Kreis Esslingen wurde am Sonntagnachmittag ein 46-Jähriger von seinem Mitbewohner mit einer Flasche angegriffen. Der Rettungsdienst behandelte ihn vor Ort.











Ein 29-Jähriger hat am Sonntagnachmittag in Lenningen (Kreis Esslingen) offenbar seinen Mitbewohner mit einer Flasche angegriffen und verletzt. Nach Angaben der Polizei musste der 46-Jährige daraufhin vom Rettungsdienst behandelt werden.

Wie eine Sprecherin berichtet, waren die Männer gegen 14.15 Uhr in der gemeinsamen Wohnung in der Steinstraße in Streit geraten. Zu den Hintergründen ermittelt die Polizei noch. Eine Behandlung im Krankenhaus lehnte der Verletzte ab.