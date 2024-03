An Ampel in Esslingen aufgefahren: Hoher Schaden und ein Verletzter bei Unfall

An Ampel in Esslingen aufgefahren

1 Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Steffen Schellhorn

Am Dienstag wurde in Esslingen ein 42-Jähriger bei einem Unfall verletzt. Zudem entstand Schaden im hohen vierstelligen Bereich.











Link kopiert

Bei einem Unfall in Esslingen am Dienstag wurde ein 42-Jähriger verletzt. Nach Angaben der Polizei war ein 58-Jähriger an einer Ampel auf dessen Auto aufgefahren.

Demnach hielt der 42-Jährige mit seinem BMW gegen 11.10 Uhr auf seiner Fahrt in der Mülbergstraße in Richtung Grabbrunnenstraße an einer roten Ampel. Der 58-Jährige fuhr auf und verursachte Schaden, den die Polizei auf 9 500 Euro schätzt. Der 42-Jährige zog sich ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.