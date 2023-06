Amazon in Darmsheim

11 Mitarbeiter an der Packstraße in Darmsheim Foto: Caroline Holowiecki

Wer bei Amazon bestellt, sollte wissen, was für ein System dahintersteckt.















Es liegt nur ein Klick entfernt. Ob Sonnencreme, Schnürsenkel oder der neue Schwedenkrimi: Amazons Produktpalette ist schier unendlich. Der Online-Händler hat sich längst vom einstigen Kerngeschäft des Bücherversands weiterentwickelt zum größten Versandhaus der Welt. Daneben brummt das Geschäft mit dem Kundenbindungsprogramm Amazon Prime, das neben einem günstigeren Versand Video- und Musikinhalte in allen Formen und Farben bietet. Die Liste weiterer Services ist lang, ein großes Geschäftsfeld sind außerdem sogenannte Cloud-Dienste für Firmen. Verblüffend bei all dem: Das Geschäftsmodell des US-Konzerns mit Hauptsitz in Seattle war jahrelang gar keines.