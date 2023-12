Amateurfußball: Nellinger Sieg und erste Absagen

1 Der Ball darf auf den meisten Plätzen raus. Foto: /red

Am Wochenende werden wohl die meisten Fußballspiele in der Region stattfinden, zumindest die auf Kunstrasen.











Link kopiert

Danach sah es vor ein paar Tagen noch nicht aus: Am Donnerstagabend wurde gekickt. Der TV Nellingen kam dabei in der Kreisliga A gegen den TSV Denkendorf zu einem klaren 3:0 (1:0) und verbesserte sich zumindest zwischenzeitlich auf Platz vier. Lukas Gentner brachte die Nellinger in der 10. Minute in Führung und legte in der 52. auch zum 2:0 nach. Für die Entscheidung sorgte Blend Rusinovic (87.).

Unsere Empfehlung für Sie Jugendfußballturnier im Kreis Esslingen Kleine Kicker, große Namen Der TSV Neuhausen richtet zum ersten Mal gemeinsam mit dem TSV Denkendorf sein internationales Jugendfußballturnier aus.

Es sieht gut aus, dass am Sonntag viele Teams zum Jahresabschluss noch einmal ran dürfen, denn vor allem die meisten Kunstrasenplätze werden bespielbar sein. Dennoch trudelten am Freitag die ersten Absagen ein: Nicht unerwartet FV Plochingen gegen TSV Deizisau sowie TSV Jesingen gegen SV Ebersbach in der Bezirksliga, SC Altbach gegen ASV Aichwald in der Kreisliga A und FV Neuhausen II gegen SV Mettingen in der Kreisliga B. Weitere Spiele wie beide in Neuhausen und das weitere in der Plochingen sind stark gefährdet und auch sonst sind weitere Absagen möglich.

Spiel der Woche statt FV Plochingen gegen TSV Deizisau ist nun TSV Köngen gegen TSV RSK Esslingen (So., 14 Uhr).