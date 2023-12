Jugendfußballturnier im Kreis Esslingen: Kleine Kicker, große Namen

1 Eine Szene vom Turnier 2022 aus dem Spiel zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem TSV 1860 München. Foto: /Herbert Rudel

Der TSV Neuhausen richtet zum ersten Mal gemeinsam mit dem TSV Denkendorf sein internationales Jugendfußballturnier aus.











Im gleichen Bus werden sie vermutlich nicht sitzen – obwohl sich zumindest auf der Hinfahrt eine Fahrgemeinschaft durchaus angeboten hätte. Am Sonntag (15.30 Uhr) tritt die Bundesligamannschaft von Bayer Leverkusen zum Spitzenspiel des 14. Spieltags beim VfB Stuttgart an. Doch schon einen Tag früher – aber gerade einmal rund 20 Kilometer von der MHP-Arena entfernt – sind es die U-12-Kicker aus dem Bayer-Nachwuchs, die das Spielfeld betreten werden: beim internationalen Hallenturnier des FV Neuhausen und des TSV Denkendorf, das die beiden Vereine am Wochenende gemeinsam austragen. Erstmals übrigens in dieser Konstellation.