Am Rande von Protesten in Frankreich

1 In Frankreich kommt es nach dem tödlichen Schuss auf einen 17-Jährigen zu heftigen Krawallen. Foto: dpa/Aurelien Morissard

Nachdem ein 17-Jähriger in Frankreich bei einer Kontrolle von einem Polizisten erschossen wurde, kommt es seit Tagen zu gewalttätigen Protesten. Nun ist ein junger Mann dabei vom Dach gestürzt und gestorben.















Am Rande der seit Tagen anhaltenden gewalttätigen Proteste in Frankreich ist ein junger Mann von einem Dach gestürzt und gestorben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitagabend mitteilten, ereignete sich der Vorfall in der Nacht zu Freitag an einem Supermarkt im nordfranzösischen Petit-Quevilly nahe der Stadt Rouen in der Normandie. Die genauen Umstände waren zunächst unklar.

Seit drei Tagen kommt es in vielen französischen Städten zu Ausschreitungen, bei denen Gebäude und Autos angezündet und Geschäfte geplündert werden. Auslöser der Gewalt war der Tod eines 17-Jährigen, der am Dienstag bei einer Verkehrskontrolle in der Pariser Vorstadt Nanterre von einem Polizisten erschossen worden war.

Laut dem französischen Innenministerium waren bei den Protesten in der Nacht zu Freitag landesweit mehr als 870 Menschen festgenommen worden, darunter zahlreiche Jugendliche.