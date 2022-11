Am Donnerstag bei Mercedes in Sindelfingen

1 Die IG-Metaller bei Mercedes in Sindelfingen sind kampferprobt. Foto: /Bischof/Archiv

Es ist erst wenige Tage her, dass Daimler-Beschäftigte in Sindelfingen für ihre Forderung nach acht Prozent Lohnerhöhung Druck gemacht haben. Am Donnerstag, 17. November, um 11 Uhr ist nun eine Großkundgebung vor Tor 7 angekündigt.















Link kopiert

Am Donnerstag, 17. November, ist eine öffentliche Großkundgebung am Mercedes-Benz AG-Standort Sindelfingen geplant: Die Großkundgebung in der Normal- und A-Schicht beginnt um 11 Uhr und findet vor Tor 7, Benzstraße 10, in Sindelfingen, statt.

Redner auf der Großkundgebung sind unter anderem die beiden Mitglieder der Verhandlungskommission, Ergun Lümali, Betriebsratsvorsitzender der Mercedes-Benz AG am Standort Sindelfingen, und Nadine Boguslawski, Erste Bevollmächtigte der IG Metall Stuttgart. Ergun Lümali zur Tarifverhandlung, die ebenfalls am Donnerstag in Ludwigsburg stattfindet: „Wir IG Metaller stehen für unsere Forderung nach einer tabellenwirksamen Entgelterhöhung ein – das haben die zahlreichen Aktionen der letzten Wochen mehr als deutlich gemacht.“ Es gebe „keine ,schweigende Masse’, sondern selbstbewusste Metallerinnen und Metaller“.

Für Lümali ist klar: Wenn die Arbeitgeber jetzt nicht konkret auf die Forderung eingehen, müssen sie mit einer Steigerung der Arbeitskampfmaßnahmen rechnen. „Wir haben auf jeden Fall einen langen Atem, wenn es hart auf hart kommt.“

Die IG Metall fordert, wie berichtet, für die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie acht Prozent mehr bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.