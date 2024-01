Am Bahnhof Esslingen kontrolliert: Reisende mit Bier überschüttet und beleidigt

1 Die zuständige Bundespolizei ermittelt gegen die beiden Männer. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Achim Duwentäster

Auf einer Zugfahrt nach Tübingen sollen zwei Männer mehrere Reisende beleidigt haben. Außerdem überschütteten sie eine junge Frau mit Bier. Die Polizei konnte alle Beteiligten antreffen und ermittelt nun gegen die Verdächtigen.











Am frühen Montagmorgen sollen zwei Männer im Alter von 21 und 33 Jahren in einem Zug in Richtung Tübingen mehrere Reisende beleidigt haben. Am Bahnhof in Esslingen konnte die Polizei die Männer antreffen. Zudem sollen die beiden auch eine junge Frau mit Bier überschüttet haben, teilt die Polizei am Dienstag mit.

Demnach waren alle beteiligten gegen 4.20 Uhr im gleichen Zug unterwegs, als die beiden Verdächtigen zunächst einen 19-Jährigen und einen 20-Jährigen aus noch unklaren Gründen beleidigt haben sollen. Im Anschluss sollen sie eine 20-Jährige ebenfalls beleidigt und die Frau schließlich auch mit Bier überschüttet haben. Die Bundespolizei konnte die fünf Beteiligten beim Halt des Zuges in Esslingen antreffen und ermittelt nun gegen die beiden Männer.