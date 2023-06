1 Die alte Seilbahn vor dem Matterhorn (Archivbild): Ab 1. Juli soll es von dem Schweizer Nationalberg, dem Matterhorn, aus über die Alpen von Zermat in der Schweiz nach Cervinia in Italien gehen. Foto: imago/chromeorange/ünter Fischer

In 90 Minuten mit der Seilbahn über die Alpen: Was nach einem futuristischen Roman von Jules Verne klingt, wird am 1. Juli Realität. Die neue Seilbahn Matterhorn Alpine Crossing verbindet quer über Walliser Alpen Zermatt in der Schweiz mit Cervinia in Italien.















Link kopiert

Premiere in den Walliser Alpen: Am 1. Juli ist es endlich so weit. Die neue Seilbahnverbindung von der Schweiz nach Italien ist komplett, wie die Matterhorn-Zermatt-Bergbahnen jetzt mitteilten.

Damit kann man mit Seilbahnen die Alpen über zwei Ländergrenzen – der Schweiz und Italien hin und zurück – hinweg überqueren.

Auf unserer Karte sehen Sie die Routen und Stationen der Seilbahn Matterhorn Alpine Crossing:

Per Seilbahn über Alpengipfel: Matterhorn Alpine Crossing

Es ist die erste durchgehende, ganzjährige Verbindung zwischen Zermatt in der Schweiz und dem italienischen Ort Cervinia durch Matterhorn Alpine Crossing, wie der Name des ehrgeizigen Projekts lautet.

Nach dem seit 2018 bestehenden Matterhorn Glacier Ride I von der Schweiz aus gibt es ab 1. Juli 2023 eine zweite Seilbahn, Matterhorn Glacier Ride II., die nun bis nach Italien führt. Foto: Matterhorn Zermatt/Bergbahnen AG

Reisende fahren mit Matterhorn Alpine Crossing von Zermatt in der Schweiz in rund 90 Minuten nach Cervinia in Italien. Die Fahrt mit der jüngst fertiggestellten, höchsten durchgehenden Alpenseilbahn vom italienischen Testa Grigia zur Bergstation Matterhorn Glacier Paradise soll nur vier Minuten dauern.

Das Vergnügen hat seinen Preis: Die einfache Fahrt kostet 156 Franken (circa 159 Euro), die Hin- und Rückfahrt 246 Franken (circa 252 Euro). Die Preise variieren je nach Reisetag und individuellen Voraussetzungen, wie beispielsweise Ermäßigungen.

Erste Teilstrecke ging 2018 in Betrieb

Im Herbst 2018 wurde das erste Teilstück, Matterhorn Glacier Ride I, eröffnet.Aus den futuristischen Gondelkabinen hat man einen spektakulär-fantastischen Blick auf die wild zerklüftete Gletscher- und Felsenwelt der Walliser Alpen.

Diese Seilbahn gilt als höchste Dreiseilumlaufbahn der Welt und führt über 900 Meter Länge in 9 Minuten von der Talstation Zermatt zur Bergbahnstation Furi, alternativ weiter nach Schwarzsee oder zum Trockenen Steg. Von dort aus führen die Seilbahnen weiter zur Bergstation Matterhorn Glacier Paradise auf rund 3800 Metern.

Das 4478 Meter hohe Matterhorn befindet sich in den Walliser Alpen zwischen Zermatt und Breuil-Cervinia. Ost-, Nord- und Westwand des Schweizer Wahrzeichens liegen auf schweizerischem, die Südwand auf italienischem Staatsgebiet.

Höchstgelegendes Skigebiet der Alpen wird erschlossen

Das Skigebiet Zermatt/Breuil-Cervinia/Valtournenche-Matterhorn in der Grenzregion zwischen Italien und der Schweiz wird nun durch ein ganzes Netzwerk an Seilbahnen erschlossen.

Insgesamt gibt es hier 322 Kilometer Skipiste und 38 Kilometer Skirouten. Das Wintersportgebiet liegt auf einer Höhe von 1562 bis 3899 Meter. Damit ist es das höchstgelegene Skigebiet der Alpen und im Winter wie im Sommer befahrbar.

Zweites Teilstück wird am 1. Juli eingeweiht

Mit der neuen Matterhorn Glacier Ride II ist das zweite und letzte Teilstück der Alpenüberquerung fertiggestellt. Die neue Seilbahn führt von der Matterhorn-Bergstation nach Testa Grigia auf 3458 Metern an der italienischen Grenze und von dort mit italienischen Seilbahnen weiter bis nach Breuil Cervinia.

So verläuft die Route der Seilbahn

Breuil-Cervinia liegt in einer Höhe von 2003 Metern am nördlichen Ende vom Valtournenche, einem Seitental des Aostatals. Eingerahmt wird der Talkessel von Breuil-Cervinia von Furgggrat, Matterhorn und den Grandes Murailles.

Von der Schweiz aus startet die Bahn in Zermatt der Ausgangspunkt, von Italien aus starten die Bahnen in Breuil-Cervinia und Valtournenche. Diese Strecken werden mit der neuen Seilbahn verbunden.

Der Start des neuen Teilstücks Matterhorn Glacier Ride II liegt auf rund 3800 Metern Höhe auf der Bergstation Matterhorn Glacier Paradise. Die Talstation befindet sich auf 3458 Meter im Grenzort Testa Grigia auf italienscher Seite.