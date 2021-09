1 Das Alno-Werk ist verkauft – und mit ihm die Markenrechte. Foto: dpa/Felix Kästle

Die Vierhaus-Group, ein Tischhersteller aus Nordrhein-Westfalen, sichert sich das Pfullendorfer Industriegelände und die Markenrechte. Branchenkenner fragen sich: Warum?

Pfullendorf/Rees - Die Verhandlungen über die Reste des Küchenherstellers Neue Alno GmbH in Pfullendorf sind abgeschlossen. Das 250 000 Quadratmeter große Industriegelände des Unternehmens in Pfullendorf kauft „ein Unternehmen der Vierhaus-Group“, teilte am Dienstag der Insolvenzverwalter Holger Leichtle mit. Dem Vernehmen nach wurde eine neue Besitzgesellschaft gegründet. Zum Preis herrscht Stillschweigen. Vierhaus ist ein Möbelunternehmen mit Sitz in Rees, Nordrhein-Westfalen, das unter den Kollektionsbezeichnungen Ilse und Eve vor allem für die Herstellung von Tischen bekannt ist. Vierhaus erwirbt zugleich die Rechte am Namen Alno. Unternehmenschef Arndt Vierhaus hat sich am Dienstag nicht zu dem Kauf geäußert.