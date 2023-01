1 Auch Krystal Rivers (links) und Simone Lee können die Niederlage in Istanbul nicht verhindern. Foto: Baumann

Fenerbahce Istanbul hat den Siegeszug von Allianz MTV Stuttgart in der Volleyball Champions League beendet und dem Team von Trainer Tore Aleksandersen im vierten Gruppenspiel die erste Niederlage zugefügt. Die Stuttgarterinnen mussten sich Fenerbahce mit 1:3 (20:25, 25:22, 18:25, 16:25) geschlagen geben, bleiben aber weiter Tabellenführer in der Gruppe D und haben den direkten Einzug ins Viertelfinale mit zwei Siegen in den letzten beiden Heimspielen nach wie vor selbst in der Hand. „Es ist nicht schlimm, dass wir verloren haben, nur schade, weil es uns nicht gelungen ist, das Niveau aus den ersten beiden Sätzen über die gesamte Partie zu halten“, sagte die Sportliche Leiterin Kim Renkema.

Nur der zweite Satz geht an Allianz MTV Stuttgart

Im ersten Satz hielten die Gäste die Begegnung in der teilweise aufgeheizten Atmosphäre in der Istanbuler Arena bis zum 18:18 offen, dann entschieden Kleinigkeiten wie zwei Netzroller den Erfolg der Gastgeberinnen. Im zweiten Satz, in dem sich beide Teams mit risikoreichen Aufschlägen zahlreiche Fehler erlaubten, setzte sich Stuttgart vorentscheidend auf 21:18 ab und brachte den Durchgang auch dank einer starken Angriffsquote von 63 Prozent nach Hause.

Im dritten und vierten Satz unterliefen Allianz MTV zu viele Fehler, sodass sich die Gastgeberinnen jeweils früh absetzen konnten. Vor allem die Annahme auf Stuttgarter Seite wurde deutlich schwächer, die Angriffsschläge landeten häufig im Block. Istanbul gelangen hingegen 15 Asse in der Partie. Insbesondere Arina Fedorovtseva, die mit 25 Punkten beste Angreiferin war, machte den Unterschied aus.