Von Mittwoch bis Samstag findet im Sportpark in Esslingen-Weil die 42. Auflage des EZ-Fußball-Pokals statt. Hier finden Sie alle wichtigen Informationen im Überblick.

Esslingen - Nach einer Corona-Pause findet der EZ-Fußball-Pokal in diesem Jahr zum 42. Mal statt. In insgesamt 38 Spielen wird von Mittwoch bis Samstag der Nachfolger des VfB Oberesslingen/Zell, der das Turnier im Jahr 2019 für sich entschieden hat, ermittelt. Anwärter auf den begehrten Pokal gibt es einige - insgesamt sind 20 Mannschaften im frisch eröffneten Sportpark in Esslingen-Weil mit von der Partie. Gespielt wird im bekannten Modus: Zuerst geht es in fünf Vierer-Gruppen um die Qualifikation für das Viertelfinale, anschließend wird im K.o.-System weitergespielt. In der Gruppenphase von Mittwoch bis Freitag und in den Viertelfinal-Spielen am Samstag finden die Partien parallel auf zwei Plätzen statt. Eröffnet wird das Turnier am Mittwoch um 17 Uhr mit den Duellen VfB Reichenbach gegen den TB Ruit und TSV Deizisau gegen den TSV Köngen II.

Zuschauer sind erlaubt

Die Teams sind motiviert, nach der corona-bedingten Pause wieder beim EZ-Pokal gegen den Ball treten zu können. Und auch die Fußball-Begeisterten aus der Region dürfen sich freuen, denn Zuschauer sind während des Turniers erlaubt. Um das zu ermöglichen, wurde ein Hygienekonzept erarbeitet, das sowohl für Fußballer als auch für Zuschauer gilt. Doch auch von zu Hause aus entgeht Ihnen nichts: Wir sind live vorort und berichten an allen vier Turniertagen umfangreich von den Spielen. Damit Sie keine Begegnung verpassen, sind wir sogar mit zwei Live-Blogs für Sie mit dabei!

