Fußball-Fans aufgepasst: Hier gibt es von Mittwoch bis Samstag alle wichtigen Informationen, Live-Ticker, Bilder und Videos von Platz 1 des 42. EZ-Fußball-Pokals.

Nach einer Corona-Pause findet der EZ-Fußball-Pokal in diesem Jahr zum 42. Mal statt. In insgesamt 38 Spielen wird von Mittwoch bis Samstag der Nachfolger des VfB Oberesslingen/Zell, der das Turnier im Jahr 2019 für sich entschieden hat, ermittelt. In der Gruppenphase von Mittwoch bis Freitag und in den Viertelfinal-Spielen am Samstag finden die Partien parallel auf zwei Plätzen statt. Damit Sie keine Begegnung verpassen, sind wir deshalb sogar mit zwei Live-Blogs für Sie mit dabei! Im Blog unten finden Sie alle Spiele von Platz 1, zum Live-Blog von Platz 2 geht es hier.