1 Elena Kaiser und Anna Kurrle (rechts) haben durch die Aktion „BetriebsFerien“ zum Beruf und zur Firma gefunden. Foto: /Elke Hauptmann

Mit der Aktion „BetriebsFerien“ wollen der Landkreis Esslingen und seine Partner aus der Wirtschaft junge Menschen für eine Ausbildung begeistern. Dass das Konzept aufgeht, zeigt das Beispiel der Firma BTG Logistik in Plochingen.















Der Fachkräftemangel treibt die Wirtschaft um. Viele Unternehmen suchen händeringend Verstärkung. Um Schüler und Firmen zusammenzubringen, bietet der Landkreis Esslingen alljährlich die Aktion „BetriebsFerien“ an. In diesem Sommer beteiligen sich 42 Unternehmen, Einrichtungen und Institutionen an der Berufsorientierungsinitiative der Wirtschaftsförderung des Kreises. Sie laden potenzielle Nachwuchskräfte ein, einen Blick hinter die Kulissen verschiedener Firmen zu werfen und sich über mögliche Ausbildungsberufe zu informieren.