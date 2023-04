1 Blick in den Bürgersaal mit einer Grafik auf der Leinwand: Viele Zuhörer kamen zur Gegenveranstaltung zum geplanten Gewerbepark an der Autobahn bei Aichelberg. Foto: Staufenpress

Eine Interessengemeinschaft ruft die Aichelberger auf, zukunfts- und tragfähige Entscheidungen zu treffen. Sie warnt vor Lärmbelastung, Luftverschmutzung, Flächenversiegelung und dem Verlust bedrohter Tierarten.















Link kopiert

Widerstand gegen das geplante interkommunale Gewerbegebiet bei Aichelberg, über das die Aichelberger am 21. Mai in einem Bürgerentscheid abstimmen werden, hatte sich schon bei der vorigen Info-Veranstaltung der Gemeinde gezeigt, als 30 Landwirte mit Traktoren und Transparenten zu einem Spaziergang vor Ort kamen. Jetzt hat sich auch eine Interessengemeinschaft „Kein Gewerbepark Aichelberg“ formiert. Bei einer Info-Veranstaltung im Bürgerhaus warnte sie vor erheblichen Nachteilen, die ein rund 14 Hektar großes Gewerbegebiet an der A 8 für Natur und Mensch bringe