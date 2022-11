1 Buddy und Ela geben beim Benefiz-Adventssingen den Ton an. Foto: Dmitry Nikolaev

Die Vorweihnachtszeit zeigt ihre schönsten Seiten, wenn Künstlerinnen und Künstler am Sonntag, 4. Dezember, um 17.30 Uhr zum Adventssingen in den Sirnauer Hof einladen. In stimmungsvoller Atmosphäre darf das Publikum mitsingen, genießen und Gutes tun.















Link kopiert

Die Zeiten waren schon entspannter und die Vorbereitungen aufs frohe Fest können ganz schön stressig sein. Da tut es doppelt gut, für ein, zwei Stunden die Seele baumeln zu lassen und sich ganz und gar der Vorfreude auf Weihnachten hinzugeben. Gelegenheit dazu bietet das Benefiz-Adventssingen, das am Sonntag, 4. Dezember, um 17.30 Uhr im Sirnauer Hof beginnt. Vor malerischer Kulisse sorgen renommierte Musikerinnen und Musiker für den guten Ton – das Publikum ist eingeladen, die schönsten Weihnachtslied-Klassiker zu singen oder sich einfach nur dem Zauber des Augenblicks hinzugeben. Und das für einen guten Zweck: Alle Einnahmen aus dem Adventssingen gehen an die Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung.

Etwas Besonderes zu Weihnachten

Der Esslinger Musiker Buddy Bosch hatte den Stein ins Rollen gebracht. Nach der jüngsten Veranstaltung der Reihe „Erlesene Orte“ von Stadtbücherei und Eßlinger Zeitung, die in seinem Garten im Stadtteil Sirnau zu Gast sein durfte, hatte er die Idee: „Lasst uns zu Weihnachten etwas ganz Besonderes machen.“ Und weil er Ideen gerne wahr werden lässt, hat er gemeinsam mit unserer Zeitung und der früheren Bürgerausschuss-Vorsitzenden Ursula Seybold die Ärmel hochgekrempelt. Weil ein besonderer Abend eine besondere Kulisse braucht, öffnet Walter Bräuninger ausnahmsweise seinen Sirnauer Hof. Festlich erleuchtet, soll dieses reizvolle Ambiente das Adventssingen zu einem einzigartigen Erlebnis machen. Die Wetterfrösche sagen für diesen Abend trockene Stunden vorher – mit Glühwein, alkoholfreiem Punsch und kleinen Knabbereien macht das gemeinsame Singen noch mehr Freude.

Buddy Bosch und Daniela Kirchner führen als Duo durchs Programm. Und sie haben hochkarätige Unterstützung: Armin Sabol, der sich als Gitarrist unter anderem in Peter „Major Tom“ Schillings Band einen Namen gemacht hat, ist ebenso dabei wie der Bassist Hardy Fritsch und der Pianist Stefan Weidner, der den EZ-Corona-Song „Nur gemeinsam“ komponiert hat. „Wir nehmen die schönsten Weihnachtsklassiker ins Repertoire auf und freuen uns über jeden, der mitsingt“, sagt Buddy Bosch. „Wer lieber zuhört und sich einfach am Klang der wunderschönen Melodien freut, ist ebenso willkommen.“ Und als Extra-Bonbon hat Buddy Bosch einen Weihnachtssong komponiert.

Gemeinsame Vorfreude

Zum musikalischen kommt dank Marion Jeiter ein literarischer Genuss: „Ich wurde schon oft gebeten, weihnachtliche Texte zu lesen. So hat sich bei mir ein Repertoire an wunderschönen Texten angesammelt, und ich freue mich jedes Mal sehr, wenn ich diese wieder zum Besten geben darf.“ Die Esslinger Schauspielerin musste keine Sekunde überlegen, sich in den Dienst der guten Sache zu stellen: „Ich freue mich immer sehr auf die Adventszeit und vor allem darauf, diese mit meinen Kindern zu begehen. Gemeinsam jeden Morgen den Adventskalender aufzumachen, zu basteln, zu backen, die Kerzen anzuzünden, es sich schön zu machen und das Warten im wahrsten Sinne des Wortes zu zelebrieren.“ Dass das Adventssingen für Publikum und Akteure ein einzigartiges Erlebnis wird, ist für Marion Jeiter keine Frage: „Wenn Leute zusammenkommen und für einen guten Zweck gemeinsam singen, können wir davon ausgehen, dass wir alle eine gute Zeit miteinander haben. Und das können wir in Zeiten wie diesen gut gebrauchen. Ein guter Geist ist auf alle Fälle dabei.“

Vorverkauf und Abendkasse

Eintrittskarten für das Adventssingen am Sonntag, 4. Dezember, um 17.30 Uhr im Sirnauer Hof kosten 15 Euro, für Kinder 7,50 Euro. Freier Eintritt bis sieben Jahre. Alle Einnahmen gehen an die EZ-Weihnachtsaktion. Tickets gibt es im Vorverkauf bei Andrea Menzes Boutique Paulette am Esslinger Postmichelbrunnen, bei Ursula Seybold im Falkenweg 12 in Sirnau und Montag bis Freitag von 8.30 bis 15.30 Uhr beim EZ-Servicepoint in der Zeppelinstraße 116. Außerdem öffnet am Sonntag um 17 Uhr die Abendkasse.

Entspannte Anreise

Dank freundlicher Unterstützung durch die Firma Möbel Rieger stehen die Parkplätze unter dem Rieger-Küchenstudio kostenlos zur Verfügung. Entspannt kommt man zu Fuß oder mit den Bussen der Linie 104 zum Adventssingen.