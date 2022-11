Hilfe für Familien und Einzelpersonen in Not

1 Viele Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen geraten in finanzielle Notlagen. Foto: picture alliance/dpa/Julian Stratenschulte

Vielen Menschen im Kreis Esslingen fehlt das Geld schon für kleine, scheinbar selbstverständliche Anschaffungen. Die EZ-Weihnachtsspendenaktion macht auf ihre Schicksale aufmerksam.















Viele Menschen im Kreis Esslingen sind auf Hilfe angewiesen, weil sie in eine finanzielle oder soziale Krise geraten sind. In Zusammenarbeit mit Behörden und sozialen Organisationen hilft die Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung und des Vereins „Gemeinsam helfen“ ihnen. Und macht auf ihr Schicksal aufmerksam.

Geld für eine Brille

Dazu gehört ein 47-Jähriger, der seit vielen Jahren chronisch psychisch krank ist. Deshalb wird er vom sozialpsychiatrischen Wohnverbund der Stadt Esslingen im Alltag unterstützt. Er erhält eine Erwerbsunfähigkeitsrente und, weil das zum Leben nicht reicht, aufstockend Grundsicherung. So versucht er, in seiner kleinen Wohnung so selbstständig wie möglich den Alltag zu bewältigen. Eine tragfähige familiäre Verbindung, die ihm Halt oder finanzielle Unterstützung geben könnte, gibt es nicht. Nun braucht der Mann eine Brille, die er sich von seinem Einkommen nicht leisten kann. Daher bittet der Sozialpsychiatrische Wohnverbund um eine Spende.

Einen Sessel mit Liegefunktion und eine Aufstehhilfe fürs Bett wünscht sich ein 60-Jähriger, der seit vielen Jahren erwerbsunfähig ist und einen hohen Pflegegrad hat. Der Mann, der von seiner Frau zuhause gepflegt wird und auch unter einer chronischen Depression leidet, muss nach Schilderung des sozialpsychiatrischen Dienstes der Stadt Esslingen viel Zeit in seinem Pflegebett bringen. Mit einer Spende für die Aufstehhilfe und den Sessel, würde sich seine Lebensqualität sehr verbessern.

Für den Start in ein selbstständiges Leben in einer eigenen Wohnung benötigt eine 43-Jährige finanzielle Hilfe. Infolge einer schweren psychischen Erkrankung hat sie einige Jahre in einer betreuten Wohngruppe gelebt. Nun ist sie soweit, in eine Mietwohnung zu ziehen. Doch von ihrer kleinen Erwerbsminderungsrente konnte sie keine Rücklagen bilden, um die Möbel zu kaufen.

Lernhilfe für die Kinder

Eine alleinerziehende Mutter ist vor einigen Jahren vor dem Krieg nach Deutschland geflohen. Sie bemüht sich zwar, ihre Deutschkenntnisse zu verbessern, konnte in ihrem Heimatland aber nur kurz die Schule besuchen. Deshalb kann sie ihre drei Kinder bei den Hausaufgaben kaum unterstützen. Der 39-Jährigen ist es deswegen wichtig, dass ihre Kinder die Grundschulbetreuung besuchen, dank der sie sich gut entwickeln. Deren Kosten muss die Frau allerdings selbst tragen, weil das Jobcenter dafür gesetzlich nicht zuständig ist. Dadurch fehlt der Familie, die von Leistungen der Grundsicherung lebt, an anderer Stelle das Geld für den notwendigen Lebensunterhalt – in Zeiten der hohen Preissteigerungen bei Lebensmitteln und Energie eine besondere Härte. Deswegen bittet der kommunale Sozialdienst der Stadt Esslingen um Spenden für die Familie.

So können Sie spenden: Kreissparkasse Esslingen, IBAN: DE38 6115 0020 0000 9020 36, BIC: ESSLDE66XXX; BW Bank, IBAN: DE24 6005 0101 0008 4053 53, BIC: SOLADEST600; Volksbank Mittlerer Neckar, IBAN: DE89 6129 0120 0126 8880 00, BIC: GENODES1NUE. Oder einfach online unter www.wirwunder.de/projects/114495. Sachspenden werden nicht angenommen.