Adventsmärktle in Plochingen

1 Zum Gucken gab’s beim Adventsmärktle einiges. Foto:

Glühwein und Bratwurst fallen beim Adventsmärktle in Plochingen zwar aus. Dafür hat aber der Nikolaus eine gute Idee.

Plochingen - Gedränge zwischen den Ständen und einen Glühwein mit Freunden: Beides durfte das Adventsmärktle in der Plochinger Innenstadt am Samstag nicht bieten. Trotzdem brachte der auseinandergezogene Markt Leben in die Fußgängerzone und machte den Besuchern, vor allem Familien mit Kindern, eine Freude (Klicken Sie sich auch durch unsere Bildergalerie...).