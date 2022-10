1 Tamar Subeliani musste ihre Ausbildung zur Erzieherin abbrechen. Foto: StN/privat

Die 38-jährige Georgierin Tamar Subeliani hat den besten Leumund, hervorragende Noten in Deutsch, einen Schul- und einen Ausbildungsplatz in einer Kita. Weil das Regierungspräsidium auf Fristen beharrt, lebt sie jetzt in Tiflis.















Die Bilder sprechen für ein gutes Klima: vier angehende Erzieherinnen im Klassenzimmer, Arbeitsmaterial vor sich, strahlende Gesichter. Eine der jungen Frauen ist Tamar Subeliani, eine Georgierin. Im Kreis der Kolleginnen scheint sie nach Flucht und Ungewissheit endlich angekommen zu sein. Doch am 17. Oktober wird sie in einem Flugzeug nach Georgien abgeschoben.

„Die Polizei hat morgens um 6 Uhr an meine Tür geklopft. Ich hatte keine 15 Minuten zum Packen, ich durfte nicht einmal die Toilettentür hinter mir abschließen. Auf der Polizeistation hat man mir Fußfesseln angelegt, als wäre ich eine Kriminelle“, erzählt sie im Videochat. „Das war alles sehr erniedrigend.“

Hervorragende Deutschkenntnisse

Seit August 2020 lebte Tamar Subeliani in einer Gemeinschaftsunterkunft der Stadt. Nach knapp zwei Jahren wird ihr Asylantrag abgelehnt, doch sie hat die Zeit des Wartens für sich genutzt. Trotz ihres abgeschlossenen Germanistikstudiums in Georgien belegt sie laufend Deutschkurse und besteht am Ende sogar das C-1-Zertifikat, erinnert sich der Teamleiter der Unterkunft in Stuttgart-Botnang, Philipp Schwarze.

Ihr Fleiß und ihr Sprachtalent zahlen sich aus: Tamar bekommt einen Ausbildungsplatz in der Educcare Kita Hasenbergstraße und kurz darauf, am 21. Juni 2022, einen Vertrag mit der Freien Dualen Fachakademie für Pädagogik in Stuttgart. Tags darauf, am 22. Juni 2022, der nächste Tiefschlag. Das Verwaltungsgericht Stuttgart lehnt ihre Klage gegen den Asylbescheid ab. „Ich bin aufgefordert worden, innerhalb einer bestimmten Frist das Land zu verlassen, und habe deshalb die Duldung beantragt. Ich habe gehofft, dass ich die Ausbildung nicht aufgeben muss“, sagt die 38-Jährige. Jetzt wohnt sie wieder bei ihren Eltern in Tiflis.

Unverständnis in Kita und Schule

Svenja Schlumpberger, die stellvertretende Leiterin der Kindertagesstätte, hat Tamar Subeliani während des Vorpraktikums „als sehr geeignet in diesem Beruf erlebt“. Sie sei zuverlässig, freundlich, interessiert und motiviert, „ihr Umgang mit den Kindern war liebevoll und der mit den Eltern respektvoll, sie hat selbstständig Aufgaben übernommen, sie hat gut zu uns gepasst“, bescheinigt die Erzieherin. Ganz offensichtlich ist man an der Frau interessiert, die eine fremde Kultur, Talent und sehr gute Deutschkenntnisse mitbringt.

Auch die Schulleiterin Eva Maria Habele kritisiert die Abschiebung: „Wir haben kein Verständnis dafür, dass eine sehr gut integrierte und ausgebildete Person, die sich in Deutschland als Erzieherin engagieren will, abgeschoben wird, zumal in einem Beruf, in dem es einen enormen Fachkräftemangel gibt.“ Erst vor Kurzem hat Stuttgarts Bildungsbürgermeisterin Isabel Fezer auf rund 300 unbesetzte Stellen im Jugendamt hingewiesen und auf die 3000 Kinder, die nicht zuletzt deshalb auf der Warteliste stehen.

Die Behörde beharrt auf Fristen

Beim Caritasverband Stuttgart, der die Gemeinschaftsunterkunft betreut, war man optimistisch, dass die Duldung vom 5. Oktober der Bewohnerin Zeit verschaffen könnte. Erst recht die am 7. Oktober beantragte Ausbildungsduldung. Eine solche kann nach §60a Aufenthaltsgesetz beantragt werden. Sie ermöglicht Geduldeten, für die Zeit ihrer Ausbildung in Deutschland zu bleiben und zwei weitere Jahre, wenn sie eine Arbeit in ihrem erlernten Beruf finden.

Damit verbunden war die Hoffnung, unter den Asylbewerbern Kandidaten für Mangelberufe zu finden und für all die offenen Stellen im Handwerk. Derzeit sind das deutschlandweit 18 000 Euro. Trotzdem ist Tamar Subelianis Antrag abgelehnt worden. Wie es scheint, aus purem Bürokratismus. „Die Betreffende war noch nicht drei Monate im Besitz einer Duldung“, begründet das Regierungspräsidium Karlsruhe. Vom 30. November 2022 an hätte ihr Antrag bewilligt werden können.

„Ich bin seit sieben Jahren dabei, aber noch nie lagen zwischen Duldung und Abschiebung nur so wenige Tage. Was ist das für ein Signal an diejenigen, die sich integrieren wollen?“, fragt Philipp Schwarze, der Teamleiter der Caritas-Gemeinschaftsunterkunft. „Da liegt doch die Vermutung nahe, dass die Fakten schaffen wollten.“ Der Stuttgarter Asylpfarrer Joachim Schlecht pflichtet ihm bei: „Ich vermute, die Behörden haben besonders darauf geachtet, wer kurz davorstand, bleiben zu dürfen.“

Altenpflegehelferin darf nicht bleiben

Zu den rund 50 Menschen aus Baden-Württemberg, die am 17. Oktober am frühen Morgen aus dem Bett geholt und abgeschoben worden sind, gehört auch die Georgierin Tinatin Bruidze. Die Frau hatte einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit einer Altenpflegeeinrichtung in Gerlingen. Auch sie war geduldet, allerdings soll sie einen Eintrag wegen einer entwendeten Tafel Schokolade gehabt haben, sagt ihr Anwalt, der CDU-Landtagsabgeordnete Reinhard Löffler. „Da wurden schon ganz andere Verfahren eingestellt, das ist eine Lappalie. Ich habe mich beim Ministerium beschwert und gesagt: ‚Ihr schiebt die falschen Leute ab!’.“ Adressat dafür war Siegfried Lorek, Parteifreund und Staatssekretär des Ministeriums für Justiz und Migration. Man werde versuchen, auf diplomatischem Weg die Rückkehr von Tinatin Bruidze zu erwirken. Hilfreich könnte die Vorgriffsregelung auf das neue Bleiberecht sein, wonach Baden-Württemberg keine Menschen mehr abschiebt, die ab Ende des Jahres voraussichtlich sowieso in Deutschland bleiben dürfen.

Familie wurde Opfer eines Machtkampfs

Behörden und Gerichte schätzen die Bedrohungslage in Georgien zurzeit nicht als hoch ein. Tamar Subeliani schon. Das erlittene Trauma wirkt nach. „Es war 1992. Ich war acht Jahre alt, als meine Familie und 300 000 andere Georgier ihre Häuser rund um Gagra verlassen mussten“, erzählt sie. „Mein Opa ist ermordet worden, meine Mutter wurde als Geisel genommen, man hat mit Köpfen Fußball gespielt. Das war ein Genozid.“ Jetzt leben Tamar und ihre Eltern in relativer Ruhe in Tiflis, doch ihre Angst sitzt tief: „Ich gehe fast nicht raus. Wer pro-westlich eingestellt ist, ist gefährdet.“

Die Klasse von Tamar Subeliani will sich für die angehende Erzieherin einsetzen. Der Jurist Löffler empfiehlt, eine Petition an den Landtag zu schicken. „Sollte der Petitionsausschuss ein positives Votum fällen, ist die Verwaltung im Handlungszwang.“

2021 sind bundesweit 1200 Menschen nach Georgien abgeschoben worden; in Baden-Württemberg waren es im ersten Quartal diesen Jahres 19 Menschen.