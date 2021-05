Polizeieinsatz in Esslingen Auseinandersetzung zwischen Busfahrer und Fahrgast

Laut Polizei hat es am Montagabend eine Auseinandersetzung zwischen einem Busfahrer und einem Fahrgast an der Haltestelle Nellinger Linde gegeben. Dabei erlitten die beiden Männer Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst in die Klinik gebracht werden.