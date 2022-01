Schuttberge statt Busparkplatz – So geht der Abriss am Busdepot voran

Abgebranntes SSB-Busdepot in Stuttgart

8 Der Abbruch am Busdepot geht voran. Foto: Jürgen Brand/Jürgen Brand

Seit Dezember wird die Abstellhalle auf dem SSB-Betriebshof im Stuttgarter Osten abgerissen. Seit dem Großbrand im Herbst 2021 ist die Dachkonstruktion einsturzgefährdet.















Link kopiert

Stuttgart - Das Busdepot in Gaisburg ist eine Großbaustelle. Stück für Stück wird das Dach der einstigen offenen Abstellhalle für Linienbusse abgetragen. Gut 70 Prozent sind schon weg, der Rest steht noch. Nach dem Großbrand am 30. September 2021, bei dem ein Schaden in zweistelliger Millionenhöhe entstanden war und 25 Omnibusse zerstört wurden, war das Dach nicht mehr sicher und drohte einzustürzen. Bis Ende Februar sollen die Abbrucharbeiten beendet sein.

Stundenlang bekämpfte die Feuerwehr den Brand

Seit dem Abend des 30. September 2021 ist im SSB-Busdepot Gaisburg kaum noch Platz für Omnibusse. Mehr als 100 der SSB-Busse standen dort Nacht für Nacht. Dann brach nach einem Defekt beim Ladevorgang auf dem Dach eines Elektro-Busses ein Feuer aus, das verheerende Folgen hatte. Eine riesige, weithin sichtbare Rauchsäule stand an dem Abend über dem Depot, die Anwohner in den nahen Wohngebieten wurden aufgefordert, Türen und Fenster verschlossen zu halten, die Feuerwehr bekämpfte den Brand stundenlang, bis er unter Kontrolle war. Es dauerte Tage, bis die ausgebrannten Busse unter dem Dach abgekühlt waren. Und erst nachdem das nicht mehr sichere Hallendach abgestützt war, konnten die Ermittler sich dem vermuteten Brandherd nähern.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Der Schwarze Peter liegt nun bei Daimler

Seit dem Großbrand werden die Omnibusse nachts provisorisch auf dem Cannstatter Wasen abgestellt. Bis sie auf das Depot-Gelände zurückkehren können, werden noch Wochen vergehen. Der Abbruch der durch das Feuer schwer beschädigten großflächigen Dachkonstruktion begann im Dezember. Inzwischen bedecken Schuttberge einen Teil des Areals, am Rand lagern mit Abbruchmaterial gefüllte große weiße Plastiksäcke, demontierte Stahlträger liegen auf dem Boden. An der Abbruchkante hängen die unterschiedlichen Schichten der Dachkonstruktion – vom Dämmmaterial über Blechteile bis zum begrünten Belag – wie ein überdimensionales Kunstwerk herab.

Bis Ende Februar dauert der Abriss

Bis Ende Februar soll das komplette Depotdach abgebaut sein. Dann sollen alle Busse wieder auf dem Gelände abgestellt werden. Zu einem späteren Zeitpunkt soll eine neue Anlage gebaut werden – der Termin dafür ist allerdings noch offen.