Stuttgart - Das Versteckspiel hat ein Ende: Brandermittler und Gutachter haben am Donnerstag einen weiteren Blick in die ausgebrannte Abstellhalle des SSB-Busdepots in Gaisburg geworfen – und nun liegt der Fokus auf einem der neuen Elektro-Gelenkbusse der Mercedes-eCitaro-Flotte. Er soll im Bereich der Brandausbruchsstelle gestanden haben. Ein zunächst ebenfalls in Verdacht geratener Volvo-Elektrobus hat nach Aussagen des schwedischen Herstellers nichts mit dem Brandausbruch zu tun.