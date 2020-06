Langsam kommt der Flugverkehr wieder in Gang. Ab 18. Juni ist die Teilsanierung der 3345 Meter langen Start- und Landebahn des Stuttgarter Flughafens offiziell abgeschlossen. Die Arbeiten liefen nach Plan.

Leinfelden-Echterdingen - Ab Donnerstag, 18. Juni, hat die Start- und Landebahn des Flughafens Stuttgart wieder ihre ursprüngliche Länge von 3345 Metern. „Wir sind gleich ab dem vorgezogenen Start am 6. April sehr gut vorangekommen“, zieht Direktor Walter Schoefer ein positives Fazit des Bauprojekts. Experten der Materialprüfanstalt der Universität Stuttgart und der Firma Strabag haben die runderneuerte Piste umfassend untersucht. Nun wird sie wieder in vollem Umfang freigegeben. Nachdem die Reisebeschränkung aufgehoben wurde, kommt auch der Flugverkehr langsam wieder in Gang.