A81 bei Ludwigsburg: Brennender Lkw sorgt für Vollsperrung auf A81

6 Die Feuerwehr löscht den brennenden Lkw aktuell noch. (Symbolbild) Foto: Andreas Rosar

Auf der A81 bei Ludwigsburg brennt ein Lkw in Fahrtrichtung Stuttgart kurz vor der Ausfahrt Pleidelsheim. Die Löscharbeiten laufen noch, die Strecke ist in Fahrtrichtung Stuttgart voll gesperrt.











Link kopiert

Auf der A81 in Fahrtrichtung Stuttgart kurz vor der Ausfahrt Pleidelsheim steht nach Angaben der Polizei ein Lkw auf dem Standstreifen in Brand. Der Lastwagen war mit rund 20 Tonnen Papierrollen geladen, die mutmaßlich in Brand geraten sind.

Da die geladenen Papierrollen des Lkw zunächst abgeladen werden müssen, um sie vollständig löschen zu können, laufen die Löscharbeiten nach Angaben der Feuerwehr weiterhin. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar.

Der LKW steht zwischenzeitlich ausgebrannt auf dem Standstreifen. Wie die Polizei mitteilte, wird aktuell die teils noch brennende Ladung mittels eines Radladers in einen Container umgeladen, sodass die Löscharbeiten fortgesetzt werden können (Stand 15 Uhr).

Autobahn vorläufig vollständig gesperrt

Die Bundesautobahn bei Pleidelsheim in Richtung Stuttgart ist seit 13 Uhr vollständig gesperrt. Die Dauer der Vollsperrung kann laut Angaben der Polizei derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Es ist jedoch mit noch mindestens einer Stunde zu rechnen (Stand 15 Uhr).

Die Einsatzkräfte richten aktuell eine Umleitungsstrecke bei der Ausfahrt Mundelsheim ein. Außerdem soll möglichst schnell ein Fahrstreifen für den Durchgangsverkehr freigeräumt werden.