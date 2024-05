A8 bei Neuhausen: Unbekannter verursacht 30.000 Euro Schaden an Leitplanke und fährt weiter

Unbekannter verursacht 30.000 Euro Schaden an Leitplanke und fährt weiter

1 Die Polizei bittet um Zeugenhinweise (Symbolfoto) Foto: Eibner-Pressefoto/KOENIG

Am frühen Mittwochmorgen hat eine unbekannte Person mit ihrem Auto auf der A8 in Richtung München zwischen den Anschlussstellen Neuhausen und Esslingen über 500 Meter die Mittelleitplanke beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.











Gegen 4.30 Uhr hat am frühen Mittwochmorgen ein Unbekannter die Leitplanke der A8 bei Esslingen in Richtung München beschädigt. Ersten Erkenntnissen nach war der Fahrer aus unklaren Gründen mit einem Auto von der linken Spur abgekommen und über 500 Meter an der Leitplanke entlang geschrammt, berichtet die Polizei. Danach fuhr der Unfallverursacher weiter.

Der Vorfall passierte zwischen den Anschlussstellen Neuhausen und Esslingen. Dabei entstand laut Polizei ein Schaden von 30.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls unter der Telefonnummer 07 11 / 686 90 um Hinweise.