1 Erich Dippon (zweiter im weißen Trikot von links hinten) und seine Mannschaft nach dem Sieg in Schnait im Jahr 1958. Foto: privat

Der ASV Aichwald nahm seinen bescheidenen Anfang im ersten Nachkriegsjahr. Mit 75 ist er ein wichtiger Teil des Gemeindelebens.















Link kopiert

Kaum einer hat einen Ball gehabt – das war das große Problem damals. Und wer einen Ball hatte, der war der King. Der hat bestimmt, wer mit wem spielt.“ Erich Dippon, eines der wenigen ASV-Mitglieder aus den frühen Zeiten, erinnert sich in einer Videoaufnahme an die Anfänge des Allgemeinen Sportvereins (ASV). Mitte der 1950er war Dippon – Jahrgang 38 – dem Fußballverein Aichelberg beigetreten, der später in ASV Vorderer Schurwald umbenannt wurde und mit der Gemeindereform seinen heutigen Namen erhielt. 2021 wurde der Verein 75. Das große Jubiläumsfest, bei dem das Video Dippons gezeigt wird, wird coronabedingt aber erst dieses Jahr begangen – unter Beteiligung des Bürgermeisters, anderer Vereine und der ganzen Gemeinde. Heute ist der ASV ein wichtiger Bestandteil des Lebens in Aichwald. Doch seine Anfänge waren recht bescheiden.