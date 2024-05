64-Jähriger in Fellbach überfallen: Räuber mit Pistole erbeuten Packung Zigaretten

1 Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Erneut gibt es einen Überfall in Fellbach. Mehrere unbekannte Täter haben am Freitag einen 64-Jährigen mit einer Pistole bedroht – und nur eine Packung Zigaretten erhalten.











Erneut wurde in Fellbach ein Fußgänger überfallen. Das 64-jährige Opfer wurde laut der Polizei am Freitag in der Hauffstraße von mehreren jungen Männern angesprochen. Ein Tatverdächtiger hatte eine Schusswaffe bei sich, bedrohte damit den 64-Jährigen und forderte diesen auf, seine mitgeführten Wertgegenstände auszuhändigen. Die Täter erbeuteten letztlich eine Packung Zigaretten und flüchten damit in Richtung Bahnhof.

Von der Gruppierung, die aus fünf bis sechs Personen bestanden habe, liegt folgende Beschreibung vor: Es handelte sich um junge Männer im Alter zwischen 15 und 20 Jahren. Sie waren dunkel gekleidet, wobei sie ihre Kapuzen in ihre Gesichter gezogen hatten, die teilweise auch bedeckt waren.

Die Kripo Waiblingen hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter Telefon 073 61/58 00 entgegen.