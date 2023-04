49-Euro-Ticket in Baden-Württemberg

1 Die Ticketkontrolleure akzeptieren vorerst auch nur einen Nachweis dafür, dass das 49-Euro-Ticket in Auftrag gegeben wurde. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Karmann

Das 49-Euro-Ticket ist bestellt, aber noch nicht erhalten? In solchen Fällen dürfen Kunden vorerst auch ohne Ticket die Bahnen und Busse nutzen. Was Kunden beachten müssen.















Wer zum Start des 49-Euro-Tickets am 1. Mai noch kein Ticket in den Händen halten sollte, der kann im Südwesten zunächst auch mit einem Bestellnachweis die Busse und Bahnen nutzen. Das Land und die Verkehrsverbünde hätten sich auf eine kundenfreundliche und unbürokratische Lösung geeinigt, teilte das Verkehrsministerium am Freitag mit.

Vom 1. bis einschließlich 15. Mai könne man bei Fahrten innerhalb Baden-Württembergs etwa eine Auftragsbestätigung für das 49-Euro-Ticket vorzeigen. Zusammen mit einem gültigen Lichtbildausweis werde der Nachweis bei der Fahrkartenkontrolle anerkannt.