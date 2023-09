1 Auch die Plochinger Battle Toys treten bei der TVA-Sportgala auf Foto: privat

Viele Vorführungen und Auftritte von Topsportlern stehen auf dem Programm, wenn der TV Altbach am 1. Oktober sein 125-jähriges Bestehen feiert.











Link kopiert

Der TV Altbach hat Grund zum Feiern: Den Verein gibt es seit 125 Jahren. Das wird am 1. Oktober ausgiebig gefeiert. Auf die Zuschauer wartet ein etwa dreistündiges Programm, Topstars aus unterschiedlichen Sportbereichen sind angekündigt: Neben Mitgliedern der Junioren-Nationalmannschaft im Turnen haben Tim-Oliver Geßwein (Bronzemedaillengewinner im Trampolinturnen bei der WM 2022) und Arne Halbisch (Bundesliga-Turner in Schwäbisch Gmünd und Finalteilnehmer bei der Jugend-WM am Reck) ihr Kommen zugesagt.

„Wir kriegen gar nicht alles unter“, verrät Wolfram Kull, der stellvertretende Vorsitzende des TV. Weil bei Sportlern aber stets mit verletzungs- oder terminbedingten Absagen gerechnet werden müsse, sei das Anderthalbfache des angestrebten Programms geplant worden. Zu hundert Prozent festgezurrt ist der Ablauf des Abends noch nicht. „Es ist noch einiges im Fluss“, sagt Kull.

Auch der 1. TC Ludwigsburg ist dabei

Auf alle Fälle dabei sein sollen aber die Tänzer des 1. TC Ludwigsburg. „Ludwigsburg ist einer der Topvereine im Turniertanzen“, betont Kull. Ebenfalls tänzerisch ist die Gruppe Battle Toys unterwegs. Die Plochinger Breakdancer haben mit ihren ebenso kreativen wie akrobatischen Vorführungen mehrfach Weltmeisterschaften gewonnen. Insgesamt werden laut dem Verein Topsportler aus ganz Deutschland, die zusammen mehr als 50 Medaillen bei Weltmeisterschaften, Jugendweltmeisterschaften und Deutschen Meisterschaften gewonnen haben, in der Sporthalle an der Neckarbrücke dabei sein.

Sein Kommen zugesagt hat auch der Lokalmatador Julian Weller (Bundesligaturner bei StTV Singen), der ebenfalls eine Kostprobe seines Könnens geben möchte. Für Staunen wird außerdem der Auftritt der Vertikalakrobatin Cindy Satzger sorgen. Aber auch eigene Sportgruppen werden auftreten. Moderiert wird der Abend von Rainer Schrempf, dem langjährigen Landestrainer im Turnen. Bis zum Galaabend fertig sein soll außerdem eine 160-seitige Vereinschronik.

Sportgala beschließt den Reigen der großen Jubiläumstermine

Die bewirtete Sportgala wird die letzte große Jubiläumsveranstaltung des TV Altbach sein. Am 3. Oktober gibt es noch die „Jubilade“, angelehnt an die jährliche „Familiade“ des TV. Dabei bekommen Familien in der Sporthalle an der Neckarbrücke die Möglichkeit, verschiedene Sport- und Bewegungsangebote auszuprobieren. Und zuletzt soll es während der Herbstferien noch ein Angebot für Kinder und Jugendliche geben.

Jubiläum Die Sportgala ist am Sonntag, 1. Oktober, in der Sporthalle an der Neckarbrücke in Altbach (Esslinger Straße 90). Beginn ist um 19 Uhr, die Halle wird bereits um 17 Uhr geöffnet. Karten gibt es über die Homepage des Vereins (www.tv-altbach.de) sowie bei der Geschäftsstelle in der Esslinger Straße 40 (geöffnet dienstags von 17 bis 18.30 Uhr). Der Eintritt kostet zwischen 12 und 20 Euro, für Kinder und Jugendliche gibt es eine Ermäßigung.