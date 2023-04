12 Teils mit Sturmhauben vermummte Nürnberger Anhänger griffen nach der Partie Stuttgarter Fans an. Sowohl im Innenraum als auch auf den Tribünen kam es zu Scharmützeln. Foto: IMAGO/kolbert-press

Bei der Pokalpartie des VfB Stuttgart beim 1. FC Nürnberg kam es zu Pyrotechnik-Einsatz und einem Angriff vermummter Fans. Das wird Ermittlungen nach sich ziehen. Es gab zudem Festnahmen.















Die VfB-Mannschaft war nach dem Schulterschluss mit den eigenen Anhängern gerade unterwegs in Richtung Kabine, da rührte sich im Nürnberger Stadion etwas. Aus der Richtung des Nürnberger Fanblocks im Unterrang des Max-Morlock-Stadions machten sich nach der 0:1-Niederlage im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart Personengruppen auf den Weg, um zu den VfB-Blöcken zu gelangen. Teils über die Tribünen, über die Tartanbahn im Innenraum und offenbar auch über den Umlauf hinter den Tribünen waren Personen auf dem Weg Richtung der Kurve, in der die Stuttgarter Anhänger standen. Die VfB-Fans waren mit weit über 20 Bussen und in großer Zahl nach Nürnberg gereist. Schätzungen zufolge sollen über 10 000 VfB-Fans im Stadion gewesen sein.