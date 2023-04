11 Die Mannschaft suchte den Schulterschluss mit den Fans. Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Roger Buerke

Der VfB Stuttgart ist in das DFB-Pokal-Halbfinale eingezogen. Dank eines knappen 1:0-Erfolges beim 1. FC Nürnberg. Es kam zu einem Schulterschluss mit den Fans. Der kann von immenser Bedeutung sein, meint unser Redakteur Philipp Maisel.















Es war ein Bild mit Symbolcharakter. Direkt nach dem Abpfiff lief die Mannschaft des VfB Stuttgart Schulter an Schulter in Richtung Bande, um vor die rund 10.000 mitgereisten Anhänger zu treten. Jubel brandete auf. „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!“-Rufe schallten nach dem 1:0 in Nürnberg durch das Rund. Die Truppe suchte den Schulterschluss mit den eigenen Anhängern. Noch vor wenigen Tagen im Berliner Osten hatten sich die indisponiert aufgetretenen Kicker vom Anhang eine ordentliche Schelte nach dem 0:3 gegen Union abholen müssen. Nun fand man wieder zusammen.