Am Wochenende startet die 2. Liga in die Rückrunde. Der VfB Stuttgart tritt am Sonntag beim FC St. Pauli an und verfolgt dann wieder das Ziel direkter Wiederaufstieg. Schafft der Traditionsclub aus Bad Cannstatt sein Saisonziel?

Auf jeden Fall. Der VfB festigt sich noch mehr und wird direkt ins Fußball-Oberhaus zurückkehren. 40.7% Das wird eine Zitterpartie bis zum Saisonende. Dann entscheidet im Relegationsduell das Glück. 30.3% Hannes Wolf kann sein Feuer nicht in der kompletten Rückrunde auf die Mannschaft übertragen. Das Team erreicht das Saisonziel nicht. 5.9% Der VfB muss wegen der vergangenen Jahre noch eine weitere Strafrunde in Liga zwei drehen. 23.1%