Reichenbach (pol): Der 34-Jährige aus Reichenbach, der im Verdacht steht, am frühen Sonntagmorgen seine 32-jährige Ehefrau getötet zu haben, ist auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Montagvormittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt worden. Dieser ordnete laut Polizei die Untersuchungshaft an. Der Verdächtige ist geständig, teilweise macht er Erinnerungslücken geltend. Bei seiner Festnahme stand der 34-Jährige unter Alkoholeinfluss. Seinen Einlassungen zufolge sind als Tatmotiv Beziehungsprobleme in Betracht zu ziehen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Im Laufe des Montags fand auch die Obduktion der Getöteten statt. Nach dem vorläufigen Ergebnis ist davon auszugehen, dass die Frau an den Folgen von stumpfer Gewalteinwirkung gegen Kopf und Hals verstorben ist. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Tatablauf dauern noch an.