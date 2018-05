Anzeige

FriedrichshafenDie Oldtimerszene trifft sich auf der Motorworld Classics Bodensee: Auf der Verkaufs- und Eventmesse, die von diesem Freitag bis einschließlich Sonntag auf dem Messegelände in Friedrichshafen stattfindet, haben die Liebhaber der klassischen Mobilität einen großen Auftritt.

„Der Name ändert sich, die Leidenschaft bleibt.“ Mit diesem Slogan geht die Oldtimermesse in diesem Jahr an den Start. Aus der Klassikwelt Bodensee wurde jetzt die Motorworld Classics Bodensee. „Keine andere Messe ihrer Art in Deutschland bietet eine Mischung aus klassischer Mobilitätskultur. Wir drehen das Rad bewusst zurück“, betont Messechef Klaus Wellmann und Projektleiter Roland Bosch ergänzt: „Das Konzept der Oldtimermesse am Bodensee bleibt individuell und speziell: In Zeiten von Hektik, Speed und Hightech schalten wir bewusst einen Gang zurück und stärken die Verbindung der Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft – mit einem erlebnisorientierten und zugleich entspannten Fahrzeug- und Handelsangebot, das ein breites Spektrum an Besuchern anzieht.“

Schon bei der Anfahrt wird das Konzept sicht- und spürbar: Vintage Racing, Airshows bis zu Nostalgie-Camping bringen Bewegung in das Geschehen. „Die Motorworld Classics Bodensee zelebriert mobile Faszination in allen Dimensionen und kombiniert die klassische Verkaufsmesse mit einem dynamischen Event“, erläutert Bosch.

Auf dem Messegelände sind exklusive Sammlerfahrzeuge neben Oldtimern für das kleine Budget im Angebot. Über 800 Aussteller, darunter 100 Marken-Clubs, präsentierten sich in zehn Hallen auf insgesamt 85 000 Quadratmetern. Erwartet werden an drei Messetagen rund 40 000 Besucher aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien und Frankreich. Neben renommierten Fahrzeughändlern und Privatanbietern erstreckt sich das Angebot von automobilen Raritäten über Motorräder und rassigen Riva-Booten bis hin zu klassischen Accessoires für Oldtimerfahrer. Uhren, Fahrerbekleidung, Oldtimer Rallyes und Angebote rund ums Reisen sowie diverse Sonderschauen wie Nippon Classics und 80 Jahre Käfer runden das Programm ab. Herzstück ist auch der exklusive Teilemarkt in Halle B4 mit über 120 Ausstellern.

Die Motorworld Classics Bodensee findet von heute bis Sonntag in Friedrichshafen am Bodensee statt. Die Messe ist sowohl für Fachhändler als auch für Endverbraucher täglich von 9 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Die Tageskarte kostet 18 Euro, ermäßigter Eintritt 16 Euro. kd

www.motorworld-classics-bodensee.de