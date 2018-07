Anzeige

Esslingen (eli) - Die Autorin Ursa Koch liest am Donnerstag, 1. Juni, ab 19 Uhr in der Esslinger Buchhandlung Schmidt, Bahnhofstraße 19, aus ihrem neuen Roman „Die Strandgängerin“. In der Geschichte geht es nicht nur um das Seelenleben der Figuren, die auf den Kapverden leben. Tief blickt die Autorin auch in Kultur und Geografie der Insel, die 600 Kilometer vor der westafrikanischen Küste liegt. Da sie mehrere Monate im Jahr auf der Insel lebt, vermittelt sie auch Inneneinsichten.

Der Eintritt ist frei.