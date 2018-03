Anzeige

Esslingen (red) - Am Samstag, 16. September, um 20 Uhr und am Sonntag, 17. September um 11 Uhr sind in der Scala Esslingen zwei Aufführungen von „Strawinsky:animated“ zu sehen. Die Inszenierung von Igor Strawinskys „Die Geschichte vom Soldaten“ ist eine Produktion von Podium Esslingen, die 2013 im Rahmen des PodiumFestivals sehr erfolgreich aufgeführt und dann im In- und Ausland gezeigt wurde. Im Rahmen des städtischen Projekts „52x Esslingen und der Erste Weltkrieg“ gehen zum 100-jährigen Jubiläum des Musiktheaterwerks nochmals zwei Aufführungen in Esslingen über die Bühne.

Igor Strawinsky schrieb seine Miniaturoper 1917 für eine Wanderbühne, die mit reduzierten Mitteln - ein Vorleser, zwei Schauspieler, eine Tänzerin und sieben Musiker - auch im Krieg Musiktheater aufführte. 100 Jahre später wird das Werk unter der Regie von Daniel Pfluger in neuartiger Weise aufgeführt: Kammermusik, Schauspiel, Erzählung und Tanz werden mit Video-Projektionen des Animationskollektives BärTigerWolf verwoben. Auf der Bühne stehen Uwe Topmann, Ensemblemitglied des Nationaltheaters Mannheim und Gast unter anderem an den Schauspielhäusern in Zürich, Freiburg, Stuttgart und Münster, sowie die Tänzerin Isa Weiß, die bei den Kammerspielen München sowie unter anderem an den Schauspielhäusern von Schwerin, Münster und Konstanz engagiert war. Unter der musikalischen Leitung des spanischen Dirigenten Miguel Pérez Iñesta spielen Musikerinnen und Musiker von Podium Esslingen.

Tickets sind erhältlich bei der Stadtinformation, Marktplatz 16, 73728 Esslingen, Tel.: 0711 / 39 69 39 69, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie im Online-Vorverkauf unter podium-esslingen.de.