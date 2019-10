FilderstadtZu den häufigsten Tumorerkrankungen in Deutschland zählen nach Auskunft der Deutschen Krebsgesellschaft unter anderem Brust-, Prostata- und Darmkrebs. „80 Prozent der auftretenden Krebsarten können in der Filderklinik auf höchstem Niveau genauso gut diagnostiziert und behandelt werden wie in einer Universitätsklinik“ sagt Dr. Stefan Hiller, Facharzt für Innere Medizin und Hämatologie/Onkologie, der das „Zentrum für Integrative Onkologie“ an der Filderklinik leitet.

Für die erforderlichen chirurgischen Eingriffe stehen in der Abteilung für Allgemein-, Viszeral-, Thorax-, Unfallchirurgie und chirurgische Orthopädie sowie der Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe erfahrene Operateure zur Verfügung. Die Onkologie bietet das gesamte Spektrum medikamentöser Tumortherapien an: von der modernen Immuntherapie über zielgerichtete Spezialmedikamente wie Antikörper und Signalübermittlungshemmer bis zur Chemotherapie mit Zytostatika sowie Bisphosphonaten (bei Knochenmetastasen) und Transfusionen von Blut und Blutplättchen (Thrombozyten-Konzentrate). Die Ärzte aller Abteilungen der Filderklinik verfügen zudem über hohe Kompetenz im Management von Nebenwirkungen und Komplikationen.

Interdisziplinäres Team

Abgestimmt auf die individuelle Situation wird nach der umfassenden Diagnostik in einem interdisziplinären Team ein Therapieplan ausgearbeitet. Dazu treffen sich Hämato-Onkologen, Chirurgen, Gastroenterologen, Radiologen, Strahlentherapeuten , Gynäkologen und Therapeuten zum wöchentlichen Tumorboard der Filderklinik, in dem die Erkrankung jedes einzelnen Patienten anhand der vorliegenden Untersuchungsergebnisse diskutiert und bewertet werden. Falls nötig werden weitere Untersuchungen empfohlen. Das interdisziplinäre Team erarbeitet auf Basis der medizinischen Leitlinien für jeden Patienten eine individuelle Behandlungsempfehlung, die anschließend vom behandelnden Arzt mit dem Patienten im Detail besprochen wird. Dabei werden die Patienten umfassend über die Therapieempfehlung informiert und zudem Behandlungsalternativen und deren Auswirkungen erläutert. Komplizierte Fälle und spezielle Fragestellungen diskutieren die Hämato-Onkologen der Filderklinik im Rahmen einer wöchentlichen Videokonferenz zudem mit den Kollegen der im Onkologischen Schwerpunkt Esslingen zusammengeschlossenen Kliniken. In enger Zusammenarbeit mit der Universitätsklinik Tübingen und anderen großen Zentren können die Fachärzte der Filderklinik in Zweifelsfällen weitere Spezialisten einbinden und eine zweite Meinung einholen. So ist sichergestellt, dass jeder Patient der Filderklinik, der an einer bösartigen Tumor- oder Bluterkrankung leidet, eine hochwertige leitliniengerechte Behandlung erfährt.

Darüber hinaus, so Dr. Stefan Hiller, bietet die Filderklinik ihren Patienten eine Besonderheit, die sich im Abteilungsnamen (Integrative Onkologie) niederschlägt: Neben den speziellen modernen Therapiemethoden der Onkologie kommen die Behandlungsverfahren der Anthroposophischen Medizin zur Anwendung, die die Lebensqualität verbessern, Nebenwirkungen lindern, bei der seelischen Bewältigung der Erkrankung helfen und Heilungsprozesse im Organismus stimulieren. Dazu gehören etwa die Misteltherapie, die Hyperthermie (künstliche Fiebertherapie), zahlreiche Naturmedikamente, pflegerische Anwendungen wie Wickel oder Einreibungen sowie Kunst- und Bewegungstherapien. Erfolgen die konventionellen Behandlungen entsprechend dem wissenschaftlichen Erkenntnisstand in einer mehr standardisierten Form, so kommen die anthroposophischen Therapien un­ter Berücksichtigung der ganz individuellen Konstitution und Symptomatik zum Einsatz.

„So können wir nahezu alle Krebserkrankungen behandeln und dazu noch einen Mehrwert bieten, der den Heilungsprozess unterstützt“, so Dr. Stefan Hiller. Zudem bietet die Filderklinik aufgrund ihrer Architektur und Lage ein für eine Klinik außergewöhnliches Ambiente, das seinerseits die Heilung fördere.

Filderklinik im Porträt

Die 1975 gegründete Filderklinik ist ein Akut-Krankenhaus. Sie gehört zu den Pionieren der integrativen Medizin, denn sie erweitert die Versorgung der Patienten nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen um ergänzende Therapiekonzepte der Anthroposophischen Medizin. Das Krankenhaus hat neben vollstationären Betten auch eine psychosomatische Tagesklinik.

In der Filderklinik gehören zu den sieben Hauptabteilungen die Innere Medizin, das Zentrum für Integrative Onkologie, die Chirurgie, die Frauenheilkunde und Geburtshilfe sowie die Pädiatrie mit Neonatologie und die Psychosomatik. Hinzu kommen die Anästhesie, die diagnostische Radiologie sowie diverse Praxen. In der Filderklinik arbeiten rund 750 Mitarbeiter.

