"KL Thunderstorm" - so heißt dieser Beitrag von David Niederberger aus Esslingen. Aufgenommen wurde das Bild in Kuala Lumpur.

"KL Thunderstorm" - so heißt dieser Beitrag von David Niederberger aus Esslingen. Aufgenommen wurde das Bild in Kuala Lumpur. Foto: David Niederberger

Das dritte Foto des Esslingers Martin Steeb heißt "Lightpainting in Marokko". Entstanden ist die Langzeitbelichtung in den Dades Gorges.

Das dritte Foto des Esslingers Martin Steeb heißt "Lightpainting in Marokko". Entstanden ist die Langzeitbelichtung in den Dades Gorges. Foto: Martin Steeb

5. Platz: "Das Einhorn und die Sonne" hat es in unserem Wettbewerb auf Platz fünf geschafft. David Niederberger aus Esslingen hat das Foto in der Kalahari in Botswana aufgenommen.

5. Platz: "Das Einhorn und die Sonne" hat es in unserem Wettbewerb auf Platz fünf geschafft. David Niederberger aus Esslingen hat das Foto in der Kalahari in Botswana aufgenommen. Foto: David Niederberger

Anzeige

Kreis EsslingenKein Weg ist ihnen zu weit, kein Berg zu hoch, und wenn ein gutes Motiv lockt, verbringen die ambitionierten Hobbyfotografinnen und -fotografen auch schon mal eine Nacht unter freiem Himmel. „Sie fotografieren alle auf einem sehr hohen Niveau. So haben wir auch in diesem Jahr wieder ganz tolle Ergebnisse“, lobte EZ-Chefredakteur Gerd Schneider die Teilnehmer des diesjährigen Blende-Wettbewerbs.

Im Nürnberger Tiergarten war Ralph Stiller eigentlich auf der Jagd nach Tigern. Da die Großkatzen an diesem Tag aber keine so rechte Lust hatten, sich ablichten zu lassen, wandte sich der Hobbyfotograf, der in Filderstadt zuhause ist, den Vögeln zu. Und er hatte Glück. Denn ein Waldrapp setzte sich perfekt in Szene. „Ein sehr beeindruckendes Foto, das durch das leuchtende Gefieder des Vogels magisch wirkt“, sagte Gerd Schneider und überreichte Ralph Stiller die Goldmedaille.

Auf den magischen Moment hat auch Heinz Fahrion während eines Urlaubs auf Lanzarote gewartet. Um den perfekten Sonnenuntergang abzulichten, ist er mehrmals zu dem auf 475 Meter Höhe liegenden Aussichtspunkt Mirador del Rio hochgestiegen. „An einem Abend hat dann alles gepasst“, sagte der Fotograf am Dienstagabend bei der Siegerehrung. Mit seinem Bild „Silence“ hat sich der Fotograf aus Lichtenwald, der den Blende-Wettbewerb seit Jahren mit immer wieder preisgekrönten Fotos bestückt, die Silbermedaille gesichert.

Dass auch vor der eigenen Haustür faszinierende Motive warten, hat Werner Scheurle bewiesen. Bei einer Wanderung am Albtrauf hat er in der Nähe von Beuren Hunderte Maikäfer entdeckt. Ein Insekt scheint geradezu auf den Fotografen aus Esslingen gewartet zu haben. Kaum hatte Werner Scheuerle seine Kamera in Position gebracht, setzte sich der Käfer in Positur und schenkte dem Mann hinter der Kamera auch noch „ein verschmitztes Lächeln“. Das Foto mit dem Titel „Pollensturm“ hat die Jury des Blende-Wettbewerbs mit der Bronzemedaille bedacht.

Hoch hinauf hat es Martin Steeb in Cortina d’Ampezzo gezogen. Ist der Blick zu den Sternen aus über 3000 Metern Höhe doch einfach besser. „Ich hatte Glück, dass an diesem Abend über dem Tal Nebel lag“, erzählte der Esslinger, der auf dem vierten Platz landete. So wird auch das Foto „Milchstraße über den Dolomiten“ zu einer magischen Momentaufnahme.

Dass er während eines Urlaubs in Botswana ganz früh aufgestanden ist, hat David Niederberger nicht bereut. Denn die Safari bei Sonnenaufgang und das dabei zum Wettbewerbsthema „Farbspiele“ entstandene Bild „Das Einhorn und die Sonne“ hat ihm Platz fünf eingebracht. Die „Farbspiele“ haben es nicht nur dem Esslinger Hobbyfotografen angetan. Auf 198 der 502 Fotos, die uns in diesem Jahr erreicht haben, ist das Spiel der Farben zu sehen. Die „Welt der kleinen Dinge“ wurde 156 Mal in den Sucher genommen, 148 Aufnahmen wurden aus der Frosch- oder Vogelperspektive geschossen. Die meisten Fotografen haben von dem Angebot Gebrauch gemacht, ihre Fotos online einzureichen. Die Qualität der insgesamt 502 Wettbewerbsbeiträge war wieder sehr hoch. So hatte die Jury, zu der neben EZ-Marketingleiter Dieter Meyer dessen Mitarbeiterin Chantal Pfeil sowie EZ-Fotograf Roberto Bulgrin und Redakteur Patrick Kuolt gehören, viel zu sichten.

Die 25 preisgekrönten Fotos des lokalen Wettbewerbs sind bereits auf dem Weg nach Frankfurt. Dort gehen sie beim bundesweiten Wettbewerb mit Tausenden anderen Blende-Fotos ins Rennen. Die EZ-Jury hofft, dass unsere Leser beim Bundeswettbewerb genauso erfolgreich sind wie in den vergangenen Jahren.

Für den Fotowettbewerb der Eßlinger Zeitung hat das Esslinger Fotofachgeschäft Hobby Foto auch in diesem Jahr wieder fünf Hauptpreise zur Verfügung gestellt. Zudem gab es für die Gewinnerinnen und Gewinner Sachpreise.

Auf dem Siegertreppchen

Ganz oben auf dem Siegertreppchen steht bei der „Blende 2018“ Ralph Stiller aus Filderstadt. Die Silbermedaille nimmt Heinz Fahrion aus Lichenwald mit nach Hause. Er gehört seit vielen Jahren zu den treuen und immer wieder preisgekrönten Teilnehmern unseres Fotowettbewerbs. Auf dem dritten Platz landet Werner Scheurle aus Esslingen, gefolgt von Martin Steeb, der ebenfalls in Esslingen zuhause ist. Er erhält außerdem zwei Sachpreise. Den fünften Platz sichert sich David Niederberger aus Esslingen, der zudem mit einem Sachpreis ausgezeichnet wird.

Über Sachpreise freuen sich: Klaus Ammon aus Waiblingen, Monika Egerer aus Filderstadt (an sie gehen drei Sachpreise), Sonja Hahn aus Remseck, Ihsan Jezany aus Stuttgart (drei Sachpreise), Martin Kerner aus Esslingen, Hans-Dieter Roth aus Ostfildern, Sonja Sayer aus Jettingen (zwei Sachpreise), Lukas Schlichter aus Wendlingen, Charlene Smith aus Esslingen (zwei Sachpreise) und Elke Steeb aus Esslingen.