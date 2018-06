Anzeige

EsslingenWenn demnächst die Fußball-Weltmeisterschaft beginnt, wird das runde Leder wieder Gesprächsthema Nummer eins sein. Ob daheim, am Stammtisch, in der Mittagspause oder beim Audi Hahn Public Viewing in der EZ-Arena – überall wird sich alles um den Fußball und besonders um die deutsche Mannschaft drehen. Die Eßlinger Zeitung lädt passionierte Fußball-Fans zum Stammtisch ein: In loser Folge werden sich Fußballbegeisterte zum Fan-Talk treffen – Gastgeber ist wie bei jedem großen internationalen Turnier das Esslinger Park Consul Hotel. Wer mitmachen möchte, kann sich heute bewerben. Schreiben Sie uns, weshalb Sie dabei sein wollen und was Sie mit dem Fußball verbindet.

Ihre Bewerbung muss am Donnerstag bis 24 Uhr bei uns sein. Schicken Sie eine E-Mail an lokales(at)ez-online.de und notieren Sie das Stichwort „WM-Stammtisch“. Ganz wichtig: Sie sollten auf jeden Fall am 11., 20. und 25. Juni jeweils ab 18 Uhr Zeit haben.