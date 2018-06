WMEs hätte in diesen Zeiten nicht verwundert, wenn nicht 23 Nationalspieler am Mittwochmorgen zum ersten Mal zu ihrem WM-Trainingsplatz mit dem Bus vorgefahren wären, sondern ein Staatsoberhaupt in seiner gepanzerten Karosse im Moskauer Vorort Watutinki vorbeigekommen wäre. Denn schon mehrere Kilometer entfernt, an der Ausfahrt der mehrspurigen Autobahn stadtauswärts, stehen bewaffnete Polizisten. Kurz vor dem Sportgelände von ZSKA Moskau, auf dem die deutsche Nationalelf während der WM trainiert, dann noch mal – und an den noch strenger bewachten Sicherheitsschleusen zeigen Typen, die mit ihren Blicken wohl jeden aggressiven Dobermann bändigen könnten,