WernauDie Turner des TSV Wernau bleiben ihrer Philosophie treu: Ohne externe Zugänge gehen sie die Oberliga-Saison an, die an diesem Samstag (16 Uhr) mit dem Heimwettkampf gegen die WKG TurnTeam Staufen beginnt. Gleichzeitig startet in der Neckarsporthalle auch das das Wernauer Bezirksliga gegen Staufen II in die Runde.

Vorrangiges Ziel der Wernauer Oberliga-Turner ist der Klassenverbleib. Trainer Günter Mayer ist vorsichtig optimistisch. „Wir sind auf jeden Fall zuversichtlich, denn wir sind gut vorbereitet“, sagt er – fügt jedoch hinzu: „Aber es wird eine ganz schwere Saison. Wir haben mit Gegnern zu tun, sich sich zum Teil mit ehemaligen