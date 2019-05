OstfildernInnerhalb der Gesellschaft ist immer wieder von sogenannten Quereinsteigern zu hören. Gemeint sind damit in der Regel Menschen, die ursprünglich etwas komplett Anderes gelernt haben, als das, was sie nun beruflich machen. Auch der 20-jährige Motorsportler Tim Reiter aus Ostfildern zählt gewissermaßen zu dieser Gruppe. Denn bis zu seinem 16. Lebensjahr deutete bei Reiter recht wenig auf eine Karriere im Rennauto hin. Umso erstaunlicher, was sich seither im Leben des Ostfilderners getan hat: Wenn am Samstag auf dem Hockenheimring die DTM in ihre 20. Saison startet, wird auch Reiter mit dabei sein. Im Rahmenprogramm einer der renommiertesten