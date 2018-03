EsslingenDie Zeiten, in denen der Ausgang der Saison in der Wasserball-Bundesliga vorhersehbar ist, sind vorbei. In der laufenden Saison stehen Waspo 98 Hannover und Rekordmeister WF Spandau 04 punktgleich an der Tabellenspitze, die Teams von Platz vier bis zum Letzten der A-Gruppe auf Platz acht kämpfen noch um den Einzug in die Meisterschafts-Playoffs. Mittendrin der SSV Esslingen, der als Sechster am heutigen Samstag (16 Uhr) bei den White Sharks Hannover unter Zugzwang steht, auch, weil sich die Mannschaft zum Abschluss der Hauptrunde am Sonntag (12 Uhr) zuhause Waspo wenig ausrechnet. Vom Viertelfinaleinzug bis zum direkten Abstieg in die B-Gruppe