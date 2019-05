EsslingenDer Korb kommt immer näher. Wobei es genau genommen ich bin, der dem Korb immer näher kommt. Plötzlich bin ich fast direkt unter ihm und es ist viel zu steil, um den Ball so zu werfen, dass er durch das Netz flutscht. 3,05 Meter können ganz schön hoch sein. „Du bist zu schnell, du musst softer werfen“, sagt Michael Haidle. Wenn es nur so einfach wäre. Aber Michael Haidle muss es wissen. Der Heidelberger ist Rollstuhlbasketball-Coach. Und ich soll Korbleger üben. Wobei das mit dem Legen so eine Sache ist. Zwei Schritte, springen, legen, treffen, freuen – so kenne ich das. Aber ich sitze. Im Rollstuhl. So wie einige andere, vor allem