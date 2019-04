Lichtenwald (sip) Vor dem Start war der Schurwald noch in Puderweiß gehüllt, dann aber wurde das Wetter immer freundlicher und bot den mehr als 1000 Teilnehmern beim Lichtenwalder Lauf-event beste Bedingungen und sogar ein paar Sonnenstrahlen. Auch die zahlreichen Zuschauer an der Strecke hatten bei der wie immer bestens organisierten Veranstaltung ihren Spaß und feuerten die Läufer an. „Wir sind hoch zufrieden“, sagte Armin Storz, der Vorsitzende des TSV Lichtenwald. „Durch die guten Bedingungen gab es schnelle Zeiten.“

Das war auch bei den Marathon-Läufern zu sehen, die als erstes auf die Strecke durften. 114 erreichten das Ziel, Adrian Hüttl aus Plüderhausen war über die 42,2-Kilometer-Strecke in 3:00:23 Stunden am schnellsten – und sorgte damit für eine Überraschung. „Das war für uns ein Unbekannter“, sagte Storz und freute sich mit dem Sieger. Als erste Frau kam Margit Schmid vom AST Reichenbach in 3:28:33 Stunden ins Ziel, womit sie mehr als 20 Minuten schneller war als die Siegerin des vergangenen Jahres – eine richtig starke Zeit.

Dauerläufer Ewald Richter

Über die Halbmarathonstrecke standen mehr als 300 Athleten an der Startlinie. Es gewannen Lorenzo Zanon (DLC Aachen) in 1:19:09 Stunden und Kathrin Baumann-Tischler (Sparda-Team Rechberghausen) in 1:39:36 Stunden.

Den Zehn-Kilometer-Lauf mit knapp 160 Teilnehmern entschieden Johannes Großkopf (Sparda-Team Rechberghausen) in 34:02 Minuten und Sandra Lermer (Team Allianz Ralph Ehmann) in 40:21 Minuten für sich. Hier war auch wieder Ewald Richter vom TSV Denkendorf am Start: Der 79-Jährige ist der Dauerläufer in Lichtenwald: Er war immer dabei, diesmal lief er mit seiner Startnummer 1 nach 1:08:23 Stunden ganz genau als 150. über die Ziellinie.

Jede Menge persönliche Erfolgserlebnisse gab es auch beim Schüler-, Bambini-, Junior-, Nordic-Walking- und Fitness-Lauf. Und am Ende freuten sich alle Teilnehmer und Zuschauer auch über die Sonne über dem Schurwald.

Ergebnisse unter www.myraceresult.de und www.liwalauf.tsv-lichtenwald.de