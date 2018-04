Esslingen Das muss dem Judo-Bundesligisten KSV Esslingen erst einmal einer nachmachen. Zehn Mal in Folge haben die Männer das Finale der besten Vier um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft erreicht. Was dem KSV nach sechs Vizemeisterschaften und vier dritten Plätzen bei der Endrunde noch fehlt, ist der deutsche Meistertitel. „Natürlich wäre die Krone mal ganz schön“, sagt KSV-Teamchef Carsten Finkbeiner vor dem Bundesliga-Saisonstart am Samstag (18 Uhr) in der KSV-Arena gegen den TSV Großhadern. „Aber wir sind realistisch. Titelverteidiger Hamburger JT ist erneut klarer Favorit.“

Spannend scheint allenfalls der Kampf um Platz zwei und drei zu