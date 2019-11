EsslingenEs war kein typischer Samstag im Sportlerleben des Johannes Hopp: Am Vormittag ging der 58-Jährige bei den baden-württembergischen Meisterschaften im Waldlauf auf die Strecke, am Abend schlug er in der Badminton-Bezirksliga gegen den Ball mit dem Korkfuß und den Gänsefedern. Es war nicht deshalb untypisch, weil er mit dem Schläger zwar sowohl im Einzel als auch im Doppel gewann, beim Lauf aber ausnahmsweise weniger erfolgreich war. Johannes Hopp betreibt Badminton und Laufen selten an einem Tag. Ansonsten aber macht er beides mit großer Leidenschaft. Und erfolgreich. Und schon seit vielen Jahren. Und fast immer für seinen Heimatverein