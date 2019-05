EsslingenKeine dritte Begegnung in der Playoff- Serie, kein zweites Saisonspiel im SSVE-Freibad, kein fünfter Platz – die Saison endete für die Bundesliga-Wasserballer des SSV Esslingen frustrierend. Nachdem sie das Hinspiel in der Serie um Platz fünf beim SVV Plauen mit 9:10 verloren hatten, unterlagen sie den Plauenern auch in Spiel zwei der Best-of-Three-Serie mit 8:9 (0:3, 2:3, 5:2, 1:1) und schließen die Saison wie die zuvor als Sechster ab. Nach der Hinrunde waren sie noch Vierter.

„Man kann es kaum glauben, aber die Einstellung war nicht so, wie sie sein sollte, um Plauen zu schlagen“, sagte SSVE-Kapitän und Co-Trainer Heiko Nossek.